Ecco le vostre domande alle quali ha risposto: Giada da Soverato Ricevo sul mio cellulare tantissimedi call center che mi importunano a tutte le ore. Come posso fare per non riceverne più...Ecco le vostre domande alle quali ha risposto: Giada da Soverato Ricevo sul mio cellulare tantissimedi call center che mi importunano a tutte le ore. Come posso fare per non riceverne più...Infatti il 98,5% degli intervistati riferisce che, nonostante l'iscrizione del proprio numero di telefono al Registro, continua a ricevereindesiderate . E tra le chiamateci ...

Telefonate inopportune e problemi con fornitori di telefonia, luce e gas. Ecco come risolvere Gazzetta del Sud

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail ...