Telefonate a raffica da Amazon trading, ma è una truffa e nessuno riesce a bloccarla: ecco perché (Di martedì 21 marzo 2023) Centinaia di chiamate, tutte provenienti da numeri diversi. Propongono investimenti acquistato azioni Amazon, ma è una truffa conclamata. Eppure nessuno sembra in grado di fermarla. Il motivo? Colpa della tecnologia. Le chiamate, come spiega l’Adnkronos, vengono fatte usanto chatbot in grado di bypassare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per i numeri dei cellulari. E le chiamate arrivano da numeri di cellulare leggibili, senza la dicitura anonima o i prefissi esteri che possono far pensare al telemarketing aggressivo. Essendo numeri comuni, sempre diversi, non ha senso neanche bloccarli. E quindi da mesi milioni di utenti denunciano le insistenti Telefonate da parte di ‘Amazon trading‘, che propone investimenti con una rendita pari il 35% del capitale investito. Ma è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Centinaia di chiamate, tutte provenienti da numeri diversi. Propongono investimenti acquistato azioni, ma è unaconclamata. Eppuresembra in grado di fermarla. Il motivo? Colpa della tecnologia. Le chiamate, come spiega l’Adnkronos, vengono fatte usanto chatbot in grado di bypassare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per i numeri dei cellulari. E le chiamate arrivano da numeri di cellulare leggibili, senza la dicitura anonima o i prefissi esteri che possono far pensare al telemarketing aggressivo. Essendo numeri comuni, sempre diversi, non ha senso neanche bloccarli. E quindi da mesi milioni di utenti denunciano le insistentida parte di ‘‘, che propone investimenti con una rendita pari il 35% del capitale investito. Ma è un ...

