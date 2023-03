Tecnologie 5G, il bando su sperimentazione e ricerca da 11mln con startup e PMI (Di martedì 21 marzo 2023) Un passo avanti sulle Tecnologie 5G con il nuovo bando pubblicato con l’obiettivo di finanziare progetti di sperimentazione e ricerca. La finalità è quella di sostenere l’innovazione nelle imprese promuovendo l’adozione delle nuove Tecnologie, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie creative e del gaming, e alla tutela e valorizzazione del Made in Italy. L’incentivo, come comunica il MIMIT, è promosso nell’ambito del Programma di supporto alle Tecnologie 5G e mette a disposizione 11 milioni di euro, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020. bando su Tecnologie 5G, di che si tratta Il bando sulle Tecnologie 5G si rivolge agli enti pubblici, in qualità di ... Leggi su fmag (Di martedì 21 marzo 2023) Un passo avanti sulle5G con il nuovopubblicato con l’obiettivo di finanziare progetti di. La finalità è quella di sostenere l’innovazione nelle imprese promuovendo l’adozione delle nuove, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie creative e del gaming, e alla tutela e valorizzazione del Made in Italy. L’incentivo, come comunica il MIMIT, è promosso nell’ambito del Programma di supporto alle5G e mette a disposizione 11 milioni di euro, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020.su5G, di che si tratta Ilsulle5G si rivolge agli enti pubblici, in qualità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITABruxelles : RT @mimit_gov: Nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca #tecnologia5G per finanziare l'innovazione nelle #imprese nei settori… - ITAtradeagency : RT @mimit_gov: Nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca #tecnologia5G per finanziare l'innovazione nelle #imprese nei settori… - cciaaumbria : RT @mimit_gov: Nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca #tecnologia5G per finanziare l'innovazione nelle #imprese nei settori… - giornalecomuni : Tecnologie #5G, pubblicato nuovo #bando per progetti di sperimentazione e ricerca. 11 milioni per favorire il trasf… - PminewsS : Tecnologie #5G , pubblicato nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca @mimit_gov -