Tananai incontra i bambini affetti da leucemia | “Uno dei pomeriggi più belli della mia vita”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 marzo 2023)daper uno in musica con tanti sorrisi. Porta gioia e allegria e regala uno diverso aidel Comitato Verga, poi documenta tutto via social. Non è finita qui: forse tornerà. L’invito gli è sicuramente giunto dal comitato, che via Instagram scrive: “Ti aspettiamo ancora “di lunedì””, condividendo un video sulle note di Tango. “Oggi sono stato a cantare e conoscere i piccoli del reparto pediatrico di oncoematologia del Comitato Vergada”, scrive il cantante sui social che ne parla come “uno deipiùsua. “Grazie per avermi dato tanto, ...