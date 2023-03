(Di martedì 21 marzo 2023) "L'Italia vuole essere più presente nei. E' una: tornare a essere presente in Serbia e in tutta l'area deiche è una parte di Europa dove vivono amici, persone con cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Nell'Ambasciata ???? a #TelAviv abbiamo presentato la prossima @rydercup che si terrà a Roma e il @giroditalia 2023.… - Italian : Tajani, presenza nei Balcani è scelta politica italiana - fisco24_info : Tajani, presenza nei Balcani è scelta politica italiana: Ministro apre Business Forum a Belgrado con il presidente… - TeleradioNews : “Oggi, alla presenza del vicepremier, Ministro degli Esteri e coordinatore nazionale Antonio Tajani e della ministr… - l_dirauso : #tagadala7 la portaerei italiana #Cavour partirà per l'indo- Pacifico,unendosi agli alleati #USA #UK #AUS per cont… -

ha proposto di organizzare un Festival delle start - up e ha annunciato che il prossimo business forum italo - serbo si terrà l'anno prossimo a Trieste. . 21 marzo 2023... ha dettoricordando che l'Italia ha deciso di organizzare il primo Business forum nella ... ha ricordato il titolare della Farnesina, è la seconda economia industriale in Ue e vede la...... portando il saluto del Ministro Antonio. Il Diplomatico lo scorso anno ha ospitato le ... alla, tra gli altri, della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Al termine, la ...

Tajani, presenza nei Balcani è scelta politica italiana Agenzia ANSA

È una scelta politica dell'Italia tornare ad essere presente in Serbia e nei Balcani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ...(ANSA) - BELGRADO, 21 MAR - "L'Italia vuole essere più presente nei Balcani. E' una scelta politica: tornare a essere presente in Serbia e in tutta l'area dei Balcani che è una parte di Europa dove vi ...