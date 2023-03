Tabellone semifinali Champions League femminile 2023 volley: gli accoppiamenti (Di martedì 21 marzo 2023) Il Tabellone delle semifinali della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite. Le quattro squadre rimaste in gara si sfidano con il format delle gare di andata e di ritorno, in programma tra il 4 ed il 13 aprile. L’Italia, approdata ai quarti di finale senza passare dai Playoff con tutte le tre formazioni al via (Conegliano, Novara e Milano), proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. Scopriamo dunque gli accoppiamenti del penultimo atto della massima competizione continentale per club: chi accederà alle Super Finals? Di seguito, il Tabellone con gli accoppiamenti delle semifinali della Cev ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Ildelledella Cev2022/di: ecco tutti glidelle partite. Le quattro squadre rimaste in gara si sfidano con il format delle gare di andata e di ritorno, in programma tra il 4 ed il 13 aprile. L’Italia, approdata ai quarti di finale senza passare dai Playoff con tutte le tre formazioni al via (Conegliano, Novara e Milano), proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. Scopriamo dunque glidel penultimo atto della massima competizione continentale per club: chi accederà alle Super Finals? Di seguito, ilcon glidelledella Cev ...

