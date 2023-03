Tabellone Europa League: road to Budapest (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata del 17 marzo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle coppe europee, dai quarti fino alla finale. Compilato anche il Tabellone dell’Europa League che, dopo un potenziale aumento del suo prestigio, si è ritrovata orfana del Barcellona prima e dell’Arsenal poi. La ripresa della competizione è prevista per il 13 aprile, con la Roma ad inaugurare la giornata di andata dei quarti di finale. I giallorossi guidati da Mourinho saranno attesi in casa del Feyenoord, squadra da non sottovalutare vista la sua attitudine al gol mostrata nel clamoroso 7-1 contro lo Shakhtar. L’altra italiana rimasta è la Juventus, la quale dovrà scontrarsi con lo Sporting Lisbona, la formazione responsabile dell’uscita anticipata dei Gunners. C’è però da fare i conti anche con il Tabellone. Infatti, la strada per la finale di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata del 17 marzo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle coppe europee, dai quarti fino alla finale. Compilato anche ildell’che, dopo un potenziale aumento del suo prestigio, si è ritrovata orfana del Barcellona prima e dell’Arsenal poi. La ripresa della competizione è prevista per il 13 aprile, con la Roma ad inaugurare la giornata di andata dei quarti di finale. I giallorossi guidati da Mourinho saranno attesi in casa del Feyenoord, squadra da non sottovalutare vista la sua attitudine al gol mostrata nel clamoroso 7-1 contro lo Shakhtar. L’altra italiana rimasta è la Juventus, la quale dovrà scontrarsi con lo Sporting Lisbona, la formazione responsabile dell’uscita anticipata dei Gunners. C’è però da fare i conti anche con il. Infatti, la strada per la finale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il tabellone dei quarti di Europa League Juve e Roma possono sperare di incrociarsi il più tardi possibile... ??… - gizzo97 : L'Europa League è ormai diventato un cammino prioritario visto il tabellone, ma in campionato non si deve mollare u… - DanielJanfuzato : @gabriel1919__ beh no ma al momento è la cosa più plausibile con un tabellone alla portata, onestamente vincere l'e… - Ottoneilconsole : La Roma pensa giustamente a vincere l’Europa League, visto che è favorita dato che si trova nel lato buono del tabe… - amfdistefano : RT @vlahovismopuro: Ci sono due priorità da oggi: 1) recuperare Dimaria e Chiesa in vista del difficilissimo tabellone finale di Europa Lea… -