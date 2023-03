Tabellino Seravezza-Monterosi | Torneo di Viareggio 2023

(Di martedì 21 marzo 2023) Ildi0-1 con i marcatori e i gol del match valido per ildi. La decide un gol al pronti-via da parte di Boncori, che la sblocca a favore deldopo sette minuti e regala i tre punti all’esordio contro il. Di seguito il. Reti: 7? pt. Boncori (M).: Myrtaj, Vignozzi (27’ st. Arrigucci), Maffei, Faconti, Favret (15’ st. Giunta), Birindelli (40’ st. Sancredi), Cherubini (27’ st. Pucci D.), Conti (15’ st. Benvenuti), Gabrielli, Masini, Sforzi. A disp.: Pucci M., Lorieri, Michelucci, Corbani, Luporini. All.: Del Nero.: Moretti, Romano, Milano (33’ st. Cataldi), Montebove, Di Lelio, Bonomo (16’ st. Romano), ...

