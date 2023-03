Tabellino Bologna-Atromitos 4-0 | marcatori e gol Viareggio Cup 2023

(Di martedì 21 marzo 2023) Ildi4-0, match della prima giornata della fase a gironi del Torneo di. Tutto facile per i rossoblù che si affidano alle reti di Mazia, autore di una doppietta, al rigore di Busato e al sigillo finale di Oliviero. Buona partenza per ilche concede i primi tre punti in questa prima fase a gruppi. Il, grazie alla prestazione contro i greci, si candida già a possibile favorita per la finale.ATHENS 4-0: 1 Gasperini; 2 Carretti, 5 Paterlini (83’ 3 Laureana), 4 Crociati, 8 Baroncioni (84’ 9 Goffredi); 15 Menegazzo (78’ 17 Oliverio), 10 Maltoni (83’ 6 Salvi), 7 Corsi (71’ 11 Hodzic); 16 Busato (71’ 19 Bernacci), 18 Mmaee, 14 Mazia (78’ 13 Bellisi).A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pistoiasport : Il tabellino di GTG Pistoia-Fortitudo Bologna 86-78 - pistoiasport : Il tabellino di GTG Pistoia-Fortitudo Bologna 86-78 - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Olimpia Milano-Virtus Bologna: il tabellino del KO al Forum - fabiocavagnera : Olimpia Milano-Virtus Bologna: il tabellino del KO al Forum - OlimpiaMiNews : Olimpia Milano-Virtus Bologna: il tabellino del KO al Forum -

...00 ultima partita casalinga della regular season con il, a seguire la trasferta a Catania ...su 18 ragazze tutte motivate e pronte a sacrificarsi per raggiungere i massimi risultati.'...ILFERMANA 0: Messenz, Crosta, BaioccoShrif, Tarulli, Silenzi, Taddei, Bongelli, ... Mengo REGGIANA 2: Aibangbee,, Inverardi, Biolchi, Iemmi, Grammatica, Mollicone, Camara, Pederzini, ...La Recoaro tornerà in vasca in casa sabato prossimo quando ospiterà il Presidentcon cui pareggiò 4 - 4 nel match d'andata . Ildi BRESCIA WATERPOLO - RECOARO COMO 10 - 6 Parziali: ...

Salernitana-Bologna 2-2: il tabellino | Serie A Calciomercato.com

Una classifica a dir poco stupenda. Fa una certa sensazione, ovviamente in senso positivo, il +12 accumulato dalla capolista VTB Bologna sulla più immediata inseguitrice nel girone D della Serie B1 di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...