Svolta nel caso Thomas Bricca, padre e figlio indagati per omicidio: “Gli hanno sparato da uno scooter” (Di martedì 21 marzo 2023) Svolta nel caso Thomas Bricca, padre e figlio indagati per omicidio Svolta nelle indagini sull’omicidio di Thomas Bricca, il 18enne ridotto in fin di vita ad Alatri lo scorso 30 gennaio. Il giovane si è pento pochi giorni dopo, il 2 febbraio al San Camillo di Roma. Nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone, a bordo dello scooter da cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco che hanno colpito Thomas, ci sarebbero stati Roberto e Mattia Toson, padre e figlio. Gli investigatori avrebbero indicato anche chi dei due fosse alla guida e chi, invece, avrebbe fatto fuoco. Ma ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)nelpernelle indagini sull’di, il 18enne ridotto in fin di vita ad Alatri lo scorso 30 gennaio. Il giovane si è pento pochi giorni dopo, il 2 febbraio al San Camillo di Roma. Nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone, a bordo delloda cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco checolpito, ci sarebbero stati Roberto e Mattia Toson,. Gli investigatori avrebbero indicato anche chi dei due fosse alla guida e chi, invece, avrebbe fatto fuoco. Ma ...

