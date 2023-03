Svezia | Ibrahimovic | ' ' Sono il presente | il passato e il futuro' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Svezia, #Ibrahimovic a 41 anni convocato nuovamente in nazionale - AlexRossonero1 : RT @milan_mirrors: #Ibrahimovic dal #ritiro della Svezia??? - sportli26181512 : Ibra racconta la partitella a Milanello con il figlio: 'Ha detto che voleva farmi male, ho chiesto a Pioli di mette… - Sportitalia_it : Che ne pensate? ???? #Ibrahimovic #Ibra #Svezia #Sweden #EURO2024 - sportli26181512 : #Ibrahimovic show in conferenza stampa: la frase è già iconica: Re Zlatan regala un'altra chicca da spaccone della… -

Il giocatore del Milan ha parlato dal ritiro dellain vista della partita contro il Belgio valida per le qualificazioni a Euro ...non smette mai di stupire. E non solo in campo, dove con il gol all'Udinese su rigore - quello che ha scatenato la furia di Sottil - è diventato il marcatore della Serie A più ...Con Euro 2024 all'orizzonte,si unirà alla nazionale svedese per le qualificazioni e spera di giocare nel torneo della prossima estate, nonostante si sia recentemente ripreso da un ...

Ibra: “Smettere dopo lo scudetto sarebbe stato troppo facile” La Gazzetta dello Sport

Zlatan Ibrahimovic, ora in Svezia per gli impegni con la nazionale, è stato intervistato da Sportbaldet. L'attaccante ha raccontato di quando si è allenato a Milanello con suo figlio Maximillian, che ...SVEZIA - Ibrahimovic non smette mai di stupire. E non solo in campo, dove con il gol all'Udinese su rigore - quello che ha scatenato la furia di Sottil - è diventato il marcatore della Serie A più ...