(Di martedì 21 marzo 2023) Gli elenchi aggiuntivi per le GPS 2023/24 sono uno dei momenti più attesi per gli insegnanti: sono moltissimi gli aspiranti che hanno conseguito o stanno conseguendo l'abilitazione e/o specializzazione con l'obiettivo di poter migliorare la propria posizione in graduatoriadover attendere l'aggiornamento delle GPS del 2024. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Supplenze da GPS o da MAD? Cozzetto (Anief): “Non è possibile chiamare da MAD senza aver prima esaurito le graduato… - orizzontescuola : Supplenze da GPS o da MAD? Cozzetto (Anief): “Non è possibile chiamare da MAD senza aver prima esaurito le graduato… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Elenchi aggiuntivi GPS 2023: domanda ad aprile, quando priorità nelle supplenze, scelta provincia e scuole [LO SPECIAL… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS 2023: domanda ad aprile, quando priorità nelle supplenze, scelta provincia e scuole [LO SPEC… - TerrinoniL : Aggiornamento graduatorie supplenze Gps già nel 2023? Ecco per chi -

... elenco aggiuntivoe ruolo. Cosa fare [CONSULENZA] laureati in Scienze della formazione primaria diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02 abilitati all'estero specializzati ...Le Graduatorie Provinciali per le) e le Graduatorie di Istituto Uno dei meccanismi più diffusi per ottenere una cattedra, in attesa del concorso, sono le graduatorie provinciale per le ...... elenco aggiuntivoe ruolo. Cosa fare [CONSULENZA] laureati in Scienze della formazione primaria diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02 abilitati all'estero specializzati ...

Supplenze da GPS o da MAD Cozzetto (Anief): “Non è possibile chiamare da MAD senza aver prima esaurito le graduatorie di istituto”. Orizzonte Scuola

L'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze Gps 2023 è previsto limitatamente alla domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi, ma non tutti gli insegnanti possono partecipare.Il precariato della scuola va abbattuto lavorando su più fronti: potrebbe arrivare un decreto sul reclutamento, annuncia Anief.