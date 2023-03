SuperTennis acquista i diritti dello Us Open | lo Slam torna in chiaro dopo 34 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La Fitp acquista i diritti: #UsOpen in chiaro su Supertennis dopo 34 anni -

Lo Us Open torna in chiaro. Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv, ha raggiunto un accordo con la federtennis Usa per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US Open. L'accordo avrà durata pluriennale a partire da quest'anno, e permetterà ...il Decoder Humax In questo momento acquisti l'ottimo Decoder Humax a un prezzo molto ... IT 6465 ALMA TV 66 RADIO 105 67 R101 TV 68 BOM CHANNEL 69 Deejay TV HD 70 RadioItaliaTV 75 ...Telesystem TS4020 a soli 39 Per tornare a vedere le trasmissioni in chiaro devi acquistare ... IT 6465 ALMA TV 66 RADIO 105 67 R101 TV 68 BOM CHANNEL 69 Deejay TV HD 70 ...

SuperTennis acquista i diritti dello Us Open: lo Slam torna in chiaro ... La Gazzetta dello Sport

Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv SuperTennis, ha raggiunto un accordo con la federtennis Usa per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US Open. L’accordo ...