Supermercati, sono queste le strategie di marketing che ci fanno spendere il doppio: basta conoscerle per evitarle (Di martedì 21 marzo 2023) Quando si va al supermercato, si deve stare attenti a ciò che si mette nel carrello. Ecco come ti fanno spendere di più: è marketing Oggi come oggi, con tutti i rincari a cui abbiamo assistito, fare la spesa al supermercato è diventato difficile: per ogni elemento messo nel carrello, si deve ragionare sul prezzo, sulla durata e sulla convenienza. Molte famiglie italiane si trovano infatti in difficoltà e risparmiare diventa l’obiettivo principale: ecco però come fanno i Supermercati a farti spendere, senza che tu te ne renda conto. Ecco le strategie di marketing che ti fanno spendere al supermercato (ilovetrading.it)Se ci sono persone che non badano troppo ai prezzi dei diversi alimenti e li mettono ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 marzo 2023) Quando si va al supermercato, si deve stare attenti a ciò che si mette nel carrello. Ecco come tidi più: èOggi come oggi, con tutti i rincari a cui abbiamo assistito, fare la spesa al supermercato è diventato difficile: per ogni elemento messo nel carrello, si deve ragionare sul prezzo, sulla durata e sulla convenienza. Molte famiglie italiane si trovano infatti in difficoltà e risparmiare diventa l’obiettivo principale: ecco però comea farti, senza che tu te ne renda conto. Ecco lediche tial supermercato (ilovetrading.it)Se cipersone che non badano troppo ai prezzi dei diversi alimenti e li mettono ...

