Superbonus, verso proroga al 30 giugno per le villette e slittamento al 30 novembre dei termini per la cessione dei crediti

proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, istituti autonomi case popolari e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una "soluzione condivisa" in commissione Finanze alla Camera, dove da mercoledì si voteranno gli emendamenti al decreto Superbonus. Secondo il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi (FdI), su questi temi si è trovato un accordo dopo un confronto con la maggioranza, il governo e le opposizioni. Si va inoltre verso lo slittamento al 30 novembre dei termini per la cessione dei crediti.

