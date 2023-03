Superbonus | Torto M5S | “Il governo abbandona i cittadini”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA – “IlMeloni hato famiglie e imprese italiane, bloccando la circolazione dei crediti dele condannandoli così al fallimento. Questa non è una politica seria, non è l’atteggiamento di chi dice di voler risolvere i problemi degli italiani e, di certo, non è quello che questo centrodestra aveva promesso per mesi agli italiani durante la campagna elettorale. Questo non è solo un tradimento clamoroso delle promesse elettorali, ma è una vera e propria inversione a U: dicevano di voler sbloccare tutto e invece hanno bloccato tutto, condannando a morte un intero settore e gettando nella disperazione migliaia di aziende e”. Così Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera. “Insieme a molti di loro oggi siamo scesi in piazza a Roma, per dire a ...