Superbonus, proroga cessioni dopo il 31 marzo con sanzione di 250 euro (Di martedì 21 marzo 2023) Trai correttivi in arrivo al decreto 11 del 2023 c’è anche quello che introduce la possibilità per i contratti non firmati di sanare le comunicazioni anche oltre la scadenza del 31 marzo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 marzo 2023) Trai correttivi in arrivo al decreto 11 del 2023 c’è anche quello che introduce la possibilità per i contratti non firmati di sanare le comunicazioni anche oltre la scadenza del 31

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Superbonus, verso proroga al 30 giugno per le villette e slittamento al 30 novembre dei termini per la cessione dei… - ettore_ongaro : RT @Agenzia_Ansa: Proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei c… - EdiltecnicoIT : Superbonus 110 unifamiliari. Proroga sì o no? Contribuenti in confusione - andreastoolbox : Superbonus, dal governo proroga per le villette: scadenza al 30 giugno. Tornano sconto in fattura e cessione … - la… - Danze079 : Mentre con i prezzi TRIPLICATI chi ha truffato lo stato? Consapevoli degli aumenti vomitevoli, Ve ne siete fregati,… -