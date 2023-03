Superbonus, Conte “Politica seria non cambia le regole in corsa” (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Una Politica seria non cambia le regole “a partita in corso” abbandonando poi i cittadini al loro destino. Il Governo non deve rinnegare gli impegni presi in campagna elettorale”. Lo scrive su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte che aggiunge: “Oggi il M5S era in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano l'avversione del Governo su Superbonus e misure per l'edilizia che hanno portato una enorme crescita, posti di lavoro e vantaggi ambientali a beneficio di tutti. Ora vanno sbloccati i crediti fiscali incagliati: non possiamo permettere che famiglie e operatori siano abbandonati alla disperazione. Ci batteremo fino all'ultimo, fino a quando non otterremo una soluzione”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Unanonle“a partita in corso” abbandonando poi i cittadini al loro destino. Il Governo non deve rinnegare gli impegni presi in campagna elettorale”. Lo scrive su Facebook il leader del M5s, Giuseppeche aggiunge: “Oggi il M5S era in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano l'avversione del Governo sue misure per l'edilizia che hanno portato una enorme crescita, posti di lavoro e vantaggi ambientali a beneficio di tutti. Ora vanno sbloccati i crediti fiscali incagliati: non possiamo permettere che famiglie e operatori siano abbandonati alla disperazione. Ci batteremo fino all'ultimo, fino a quando non otterremo una soluzione”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

