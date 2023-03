Sui social spunta un’altra pizza Osimhen (Video) (Di martedì 21 marzo 2023) Osimhen è l’eroe dei napoletani. Con lui tutti gli azzurri di Spalletti, ma l’attaccante nigeriano ha qualcosa in più. Tanto per iniziare ha quella maschera che lo avvicina ai personaggi dell’universo Marvel. E come celebrarlo se non con una pizza. In questi mesi se ne sono viste diverse versioni, alcune più gradevoli alla vista che al palato, altre viceversa. L’ultima versione che sta spopolando sui social è quella che contempla addirittura il mais, a simboleggiare la chioma bionda del nigeriano. @ attentiaquei2chef Ha segnato Osimhen!!!!!##attentiaquei2chef #italianiallestero #andiamoneiperte #viral #viraltiktok #switzerland #food #napolicampioneditalia #Osimhen #napolinelcuore #napoli #perte #viral #calabria #imparacontiktok #napolinelcuore #napolicalcio #napolibella #Osimhen9 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023)è l’eroe dei napoletani. Con lui tutti gli azzurri di Spalletti, ma l’attaccante nigeriano ha qualcosa in più. Tanto per iniziare ha quella maschera che lo avvicina ai personaggi dell’universo Marvel. E come celebrarlo se non con una. In questi mesi se ne sono viste diverse versioni, alcune più gradevoli alla vista che al palato, altre viceversa. L’ultima versione che sta spopolando suiè quella che contempla addirittura il mais, a simboleggiare la chioma bionda del nigeriano. @ attentiaquei2chef Ha segnato!!!!!##attentiaquei2chef #italianiallestero #andiamoneiperte #viral #viraltiktok #switzerland #food #napolicampioneditalia ##napolinelcuore #napoli #perte #viral #calabria #imparacontiktok #napolinelcuore #napolicalcio #napolibella #9 ...

