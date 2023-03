Su Canale 5 una commedia tutta al femminile sulle delusioni sentimentali (Di martedì 21 marzo 2023) Diretta da Enrico Vanzina, Tre sorelle è una commedia sul tradimento, le seconde possibilità, gli uomini-oggetto, quelli da tenere, da buttare e da prendersi, da ammirare solamente perché gay. Le derelitte, che alternano confusione a lucidità, che possono fare a meno del sesso ma non della vodka, sono Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Uscito nel 2022 su Prime Video, il film va in onda stasera alle 21.45 su Canale 5. Tre sorelle, la trama Caterina (Francini), Marina (Autieri) e Sabrina (Bevilacqua) sono tre donne l’una diversa dall’altra, accomunate dalla ricerca dell’amore. Nel percorso tortuoso per riuscirci, inciampano negli imprevisti che spesso questo riserva. Non a caso il film si apre con una citazione di Joseph Conrad: «essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Diretta da Enrico Vanzina, Tre sorelle è unasul tradimento, le seconde possibilità, gli uomini-oggetto, quelli da tenere, da buttare e da prendersi, da ammirare solamente perché gay. Le derelitte, che alternano confusione a lucidità, che possono fare a meno del sesso ma non della vodka, sono Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Uscito nel 2022 su Prime Video, il film va in onda stasera alle 21.45 su5. Tre sorelle, la trama Caterina (Francini), Marina (Autieri) e Sabrina (Bevilacqua) sono tre donne l’una diversa dall’altra, accomunate dalla ricerca dell’amore. Nel percorso tortuoso per riuscirci, inciampano negli imprevisti che spesso questo riserva. Non a caso il film si apre con una citazione di Joseph Conrad: «essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli ...

