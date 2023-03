Striscia la Notizia caso Soumahoro, associazioni di africani chiedono: “La magistratura faccia chiarezza” (Di martedì 21 marzo 2023) A Striscia la Notizia le associazioni di africani chiedono si faccia chiarezza sul caso Soumahoro. Le anticipazioni della serata. Striscia la Notizia, si ritorna ancora sul caso Soumahoro e si chiede chiarezza Ufficio Stampa Striscia la Notizia Dopo la denuncia alla Procura di Foggia della Onlus Sportello dei Diritti, che chiede se i soldi raccolti dall’onorevole Aboubakar Soumahoro con le sue controverse raccolte fondi siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti , stasera a Striscia la Notizia Pinuccio raccoglie l’appello di altre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Alaledisisul. Le anticipazioni della serata.la, si ritorna ancora sule si chiedeUfficio StampalaDopo la denuncia alla Procura di Foggia della Onlus Sportello dei Diritti, che chiede se i soldi raccolti dall’onorevole Aboubakarcon le sue controverse raccolte fondi siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti , stasera alaPinuccio raccoglie l’appello di altre ...

