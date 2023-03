Striscia la notizia, anticipazioni del nuovo servizio di Valerio Staffelli in onda martedì 21 marzo (Di martedì 21 marzo 2023) Questa mattina a Roma, davanti allo spazio Europa in via IV Novembre, Valerio Staffelli ha recapitato un Tapiro d’oro gigante – accompagnato da uno striscione con la scritta: «No alla “legge” bavaglio di Giannini» – al direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini. In occasione della giornata mondiale contro il razzismo, Giannini era tra i premiati – insieme alla top model Naomi Campbell – durante la decima edizione del “Premio La Moda Veste la Pace” per la sua «sensibilità sociale». Leggi anche –> Antonella Fiordelisi lancia un appello ai fan per una VIP: “La finale ti aspetta” Sensibilità sociale ma insensibilità alla libertà di parola: dopo più di tre mesi dalla pubblicazione su La stampa di un articolo con molte inesattezze, Giannini, nonostante tutti i nostri garbati solleciti e un appello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023) Questa mattina a Roma, davanti allo spazio Europa in via IV Novembre,ha recapitato un Tapiro d’oro gigante – accompagnato da uno striscione con la scritta: «No alla “legge” bavaglio di Giannini» – al direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini. In occasione della giornata mondiale contro il razzismo, Giannini era tra i premiati – insieme alla top model Naomi Campbell – durante la decima edizione del “Premio La Moda Veste la Pace” per la sua «sensibilità sociale». Leggi anche –> Antonella Fiordelisi lancia un appello ai fan per una VIP: “La finale ti aspetta” Sensibilità sociale ma insensibilità alla libertà di parola: dopo più di tre mesi dalla pubblicazione su La stampa di un articolo con molte inesattezze, Giannini, nonostante tutti i nostri garbati solleciti e un appello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio ...

