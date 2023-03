Stretta sull'uso illecito dei cellulari in cella, Fdi presenta disegno di legge (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Una Stretta sull'utilizzo dei telefoni cellulari in maniera illecita da parte dei detenuti ma anche pene più severe a coloro che forniscono a chi è in carcere qualsiasi tipo di dispositivo elettronico "in grado di consentire la connessione sulle reti internet e di poter effettuare operazioni finanche bancarie": è quanto prevede un disegno di legge di Fdi depositato a palazzo Madama a prima firma del senatore Menia. "Bisogna con ogni urgenza intervenire legislativamente nel sistema penitenziario italiano, al fine di contrastare e sanzionare più efficacemente l'uso illecito di telefoni cellulari", si legge nella premessa del testo che richiama "le vibrate richieste d'intervento legislativo che provengono dal mondo degli operatori penitenziari, in particolare, ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Una'utilizzo dei telefoniin maniera illecita da parte dei detenuti ma anche pene più severe a coloro che forniscono a chi è in carcere qualsiasi tipo di dispositivo elettronico "in grado di consentire la connessionee reti internet e di poter effettuare operazioni finanche bancarie": è quanto prevede undi legge di Fdi depositato a palazzo Madama a prima firma del senatore Menia. "Bisogna con ogni urgenza intervenire legislativamente nel sistema penitenziario italiano, al fine di contrastare e sanzionare più efficacemente l'usodi telefoni", si legge nella premessa del testo che richiama "le vibrate richieste d'intervento legislativo che provengono dal mondo degli operatori penitenziari, in particolare, ...

