Stop al superbonus | edili in piazza a Genova | 500 mezzi in strada | città paralizzata

(Di martedì 21 marzo 2023) I lavoratori manifestano contro i crediti incagliati che per la sola provincia valgono 800 milioni e per evitare il fallimento di un intero comparto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Le_Paginedi : RT @M5SBerlino: #Genova invasa da centinaia di furgoni contro lo stop al #Superbonus - fabiopi1000 : RT @M5SBerlino: #Genova invasa da centinaia di furgoni contro lo stop al #Superbonus - mickycaruso : RT @localteamtv: Rivolta contro lo stop al superbonus: Genova invasa da centinaia di furgoni - mickycaruso : RT @M5SBerlino: #Genova invasa da centinaia di furgoni contro lo stop al #Superbonus - gjscco : RT @M5SBerlino: #Genova invasa da centinaia di furgoni contro lo stop al #Superbonus -

Il suodal 17 febbraio di quest'anno non si applica se fino al giorno prima era già stata presentata la richiesta del titolo abitativo, cioè un permesso a costruire Però attenzione: come ...La richiesta è quella di sbloccare i crediti incagliati dopo che il Governo Meloni è intervenuto a febbraio sulvarando loalla cessione dei crediti e allo sconto in fattura . La ...Altta nota dolente, come se non bastasse, la direttiva prevede loagli incentivi entro il 2024 ...dei prezzi che di certo non consente né di investire (abbiamo anche perso il treno del) ...

Stop Superbonus “A rischio 3000 posti di lavoro anche nel salernitano” - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Superbonus 110, corteo edili a Genova su stop alla cessione dei crediti: traffico in tilt ...Per molti italiani, il nuovo obbligo UE di ristrutturare casa per migliorarne l’efficienza energetica non è sostenibile, l'alternativa è vendere casa.