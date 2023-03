“Stop al GF Vip 7”. La decisione Mediaset a due settimane dalla finalissima: “Quando non andrà più in onda” (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7, Quando va in onda la prossima puntata? Novità importanti sul reality condotto da Alfonso Signorini che si appresta ad entrare nella fase conclusiva. L’ultimo appuntamento è previsto per lunedì 3 aprile Quando si conoscerà il nome del vincitore. Intanto, oltre ad Oriana Marzoli, ci sono già i nomi dei primi finalisti. Sicuramente in finale ci saranno Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Il quarto finalista sarà scelto tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. In attesa di capire chi sarà a spuntarla tra loro e soprattutto dell’ultimo attesissimo appuntamnto nelle ultime ore è arrivata la decisione di Mediaset. A quanto pare la scelta è ufficiale stando a quanto riporta anche la guida tv dei programmi del Biscione. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7,va inla prossima puntata? Novità importanti sul reality condotto da Alfonso Signorini che si appresta ad entrare nella fase conclusiva. L’ultimo appuntamento è previsto per lunedì 3 aprilesi conoscerà il nome del vincitore. Intanto, oltre ad Oriana Marzoli, ci sono già i nomi dei primi finalisti. Sicuramente in finale ci saranno Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Il quarto finalista sarà scelto tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. In attesa di capire chi sarà a spuntarla tra loro e soprattutto dell’ultimo attesissimo appuntamnto nelle ultime ore è arrivata ladi. A quanto pare la scelta è ufficiale stando a quanto riporta anche la guida tv dei programmi del Biscione. Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luluisa0 : RT @CommentatoreDi: Per la cronaca lì dentro di veri VIP non c’è: sono influencer o parenti di. PUNTO. STOP. #GFvip - CommentatoreDi : Per la cronaca lì dentro di veri VIP non c’è: sono influencer o parenti di. PUNTO. STOP. #GFvip - Herman_Dannan : @GrandeFratello @QuiMediaset_it Fate leggere a Piersilvio. Stop a tutti i modelli negativi che ha portato Signorini… - VallettaKarima : @PozzuTu @sunstateofmind_ Non c'entra. Lei non si è mai professata la ragazza della porta accanto senza aver nessun… - Rigamo1Mariapia : RT @Maria47965890: Smettiamo x protesta a guardare questa edizione schifosa !!! O tutti puniti o nessuno !! Dov'era Piersilvio quando succe… -