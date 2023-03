Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina: A Vilnius mi aspetto il 2% del Pil sia target minimo - fisco24_info : Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina: A Vilnius mi aspetto il 2% del Pil sia target minimo - ravel80262268 : Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina Dai @GuidoCrosetto vai col portafoglio che servono anche le… -

"Al summit di Vilnius mi aspetto che i leader prendano l'accordo che il 2% del Pil sia il minimo per quanto riguarda le spese in difesa" ha detto. ."Al summit di Vilnius mi aspetto che i leader prendano l'accordo che il 2% del Pil sia il minimo per quanto riguarda le spese in difesa" ha detto. .

Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina La Sicilia

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - "È mia prerogativa convocare la commissione Nato-Ucraina e credo che il momento sia arrivato". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, chiarendo ...L'allarme del presidente ucraino Zelensky è stato condiviso dal segretario generale della Nato durante il Consiglio informale della Difesa dell'Ue a Stoccolma dove ha parlato anche di adesione di Svez ...