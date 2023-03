'Sto litigando per avere giocatori italiani': Lazio, le richieste di Sarri per l'estate (Di martedì 21 marzo 2023) Sarà sempre più una ItaLazio. Maurizio Sarri, al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, ha detto che sta litigando... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Sarà sempre più una Ita. Maurizio, al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, ha detto che sta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : 'Sto litigando per avere giocatori italiani': Lazio, le richieste di Sarri per l'estate - cmdotcom : 'Sto litigando per avere giocatori italiani': #Lazio, le richieste di #Sarri per l'estate - Michelaarancino : Sto di nuovo litigando con le cuffie. Non voglio litigare con le cuffie. Non voglio. Devono durare ancora un decennio, su. - liittleemariie : @venusstrau sto litigando con mezzo twitter per questa situazione - wonyovg : stanno litigando in modo troppo intelligente sul gruppo della classe non sto capendo che cazzo si stanno dicendo -