Steven Gerrard commenterà Italia-Inghilterra in tv

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023)sarà in studio con l’emittente privata Channel 4 per le sfide dell’controe Ucraina, valevoli per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. L’ex centrocampista e bandiera del Liverpool, ora allenatore, è attualmente senza panchina dopo l’esonero di inizio stagione dall’Aston Villa. Per lui, quindi, un posto in studio assieme ad altri due ex giocatori: Joe Cole e Jill Scott. SportFace.