Stefania Rocca | chi è | età | carriera | oggi | film | chi è il marito | figli | sorella | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Don Backy, noto cantautore che si racconterà a cuore aperto, e Daniela Rosati, conduttrice tv tra le prime a portare la medicina sul piccolo schermo, anche, l’attrice ora a teatro con la storia del percorso di transizione di un ragazzo, dal titolo ‘La madre di Eva’. Che è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri. View this post onA post shared by(@rock) Dagli esordi al debutto di...