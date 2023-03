STATS – Palermo | un bomber per la A | Gennaro Tutino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tutto su, nuovo attaccante del, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa promozione Nella corsa per la promozione in Serie A, che dopo la pausa delle nazionali riprenderà venerdì 31 marzo con Genoa-Reggina, possono diventare determinanti iche finora si sono espressi di meno. Forze fresche, come sta dimostrando la recente esplosione di Lapadula, che a furia di gol sta aumentando le percentuali del Cagliari ed è andato ad appaiare il barese Cheddira in vetta alla classifica cannonieri. Ma il peruviano le reti le ha sempre fatte. Chi, invece, potrebbe realmente costituire una novità è, arrivato nell’ultima sessione del mercato invernale aldal Parma e che due anni fa è stato promosso in Serie A con la ...