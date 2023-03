(Di martedì 21 marzo 2023) Il PSV rinuncia a poter contendere al Feyenoord il titolo di Campione d’Olanda: pesano gli 11perso contro le piccole Con un divario di 8dalla capolista Feyenoord a 8 giornate dal termine, il Psv deve dire addio all’idea di laurearsi campione d’Olanda, assolutamente legittima per status e per come aveva approcciato l’inizio con il nuovo allenatore Van Nistelrooij. La faccia di Ruud, al termine della gara di domenica pomeriggio con il Vitesse era tutto un programma. Perché per l’ennesima volta la formazione di Eindhoven è riuscita nell’impresa di non fare bottino pieno contro una squadra di bassa classifica. E come si vede dalla grafica, ha buttato via la possibilità di agganciare il secondo posto facendo una gara anche priva di grandi conclusioni offensive. Un “blocco” grave, dopo che in precedenza ne aveva prodotte più di 20 o era ...

Quando arriva l'Europa, è sempre bello provare a misurare i rapporti di forza tra le squadre di diversi campionati, specialmente se ci sono punti di partenza simili. É quanto è successo ieri per la ......confermarsi in testa da solo alla classifica Nella giornata numero 23 il Feyenoord era chiamato a fare 3 punti sul campo del Sittard per confermarsi in testa da solo alla classifica dell'...Il Feyenoord, in una statistica, è la squadra migliore d'Europa. I numeri della formazione in testa all'Il titolo è forte, ce ne rendiamo conto. Ma i numeri non mentono e traducono con certezza indubitabile che in una voce è in Olanda che si ha una vera e propria eccellenza. Prendendo in ...

Che due settimane fa spaventa il Philips Stadion passando in vantaggio, per poi essere travolta 5-2. L'articolo STATS – Eredivisie, il suicidio del Psv: 11 punti persi con le piccole! proviene da ...