Stasera c’è Cattelan ospiti 21-22-23 marzo 2023: Elly Schlein e Alessandro Borghi tra i protagonisti di questa settimana (Di martedì 21 marzo 2023) Stasera c’è Cattelan ospiti 21-22-23 marzo 2023 Nuova settimana con le interviste di Alessandro Cattelan. In seconda serata su Rai 2, dal martedì al giovedì sera, ci saranno altri 3 appuntamenti del late show con le parole e gli sketch dei protagonisti del mondo della musica, del cinema e anche della politica. Fino a oggi, aggiorniamo la lunga lista degli ospiti 2023, solo per citarne alcuni: Lino Guanciale, Pierfrancesco Favino, Francesco Arca, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Mr. Rain, Sangiovanni, Ornella Vanoni, Levante, Marco Mengoni, Elisabetta Canalis, Elettra LamBorghini, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Marco Giallini, Fedez, Ezio Greggio e Fiorello. A seguire gli ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 marzo 2023)c’è21-22-23Nuovacon le interviste di. In seconda serata su Rai 2, dal martedì al giovedì sera, ci saranno altri 3 appuntamenti del late show con le parole e gli sketch deidel mondo della musica, del cinema e anche della politica. Fino a oggi, aggiorniamo la lunga lista degli, solo per citarne alcuni: Lino Guanciale, Pierfrancesco Favino, Francesco Arca, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Mr. Rain, Sangiovanni, Ornella Vanoni, Levante, Marco Mengoni, Elisabetta Canalis, Elettra Lamni, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Marco Giallini, Fedez, Ezio Greggio e Fiorello. A seguire gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'C'è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza avevamo deciso di non parla… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - FumodiChina : RT @20ennipaperoni: Sul Topo e dintorni, i cattivi finiscono (quasi) sempre sconfitti: nulla di nuovo. Ma sapete che c'è un manipolo di cat… - LidiaSticozzi : RT @elio_vito: Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha già ospi… -