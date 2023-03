Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 21 marzo 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) . Si prospetta una puntata scoppiettante, questa sera. Infatti, Alessandro Cattelan avrà anzitutto la possibilità di intervistare la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Un’intervista giovanile, per una politica giovane e che sta mostrando soluzioni giovanili per l’Italia. Ma non solo. In studio anche l’attore Alessandro Borghi, oltre il gruppo indie rock dei Baustelle. Gli ospiti di Stasera c’è Cattelan Sarà una seconda serata piena di tematiche su Rai 2, con Alessandro Cattelan che ha preparato un viaggio tra cinema, politica e musica per i propri telespettatori. Infatti questa notte alle 23.15, alla scrivania del conduttore si siederà Elly Schlein. Scontato che si parli di una sua opinione sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, le condizioni del Centrosinistra dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . Si prospetta una puntata scoppiettante, questa sera. Infatti, Alessandroavrà anzitutto la possibilità di intervistare la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Un’intervista giovanile, per una politica giovane e che sta mostrando soluzioni giovanili per l’Italia. Ma non solo. In studio anche l’attore Alessandro Borghi, oltre il gruppo indie rock dei Baustelle. Glidic’èSarà una seconda serata piena di tematiche su Rai 2, con Alessandroche ha preparato un viaggio tra cinema, politica e musica per i propri telespettatori. Infatti questa notte alle 23.15, alla scrivania del conduttore si siederà Elly Schlein. Scontato che si parli di una sua opinione sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, le condizioni del Centrosinistra dopo ...

