Stasera C’è Cattelan anticipazioni: ecco gli ospiti di questa settimana (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso di questa settimana ci saranno dei nuovi appuntamento con il programma di Rai 2 intitolato Stasera C’è Cattelan. Alla guida, chiaramente, ci sarà sempre il presentatore Alessandro Cattelan, il quale ha preparato un parterre di ospiti d’avvero d’eccezione per cercare di allietare le serate del pubblico della rete. Vediamo nel dettaglio tutte le ospitate. ecco gli ospiti di Stasera C’è Cattelan del 21 e 22 marzo I prossimi appuntamenti di Stasera C’è Cattelan sono ricchi di ospiti. Alessandro Cattelan, infatti, accoglierà nello studio persone del tutto diverse a seconda dei giorni. Per quanto riguarda la serata di martedì 21 marzo, ovvero ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso dici saranno dei nuovi appuntamento con il programma di Rai 2 intitolatoC’è. Alla guida, chiaramente, ci sarà sempre il presentatore Alessandro, il quale ha preparato un parterre did’avvero d’eccezione per cercare di allietare le serate del pubblico della rete. Vediamo nel dettaglio tutte le ospitate.glidiC’èdel 21 e 22 marzo I prossimi appuntamenti diC’èsono ricchi di. Alessandro, infatti, accoglierà nello studio persone del tutto diverse a seconda dei giorni. Per quanto riguarda la serata di martedì 21 marzo, ovvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'C'è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza avevamo deciso di non parla… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - tuttopuntotv : Stasera C’è Cattelan anticipazioni: ecco gli ospiti di questa settimana #Staseracecatelan #AlessandroCattelan - FastidiosoMe : RT @RominaDePretis: Quindi le hanno detto la verità a Oriana che non c'è trippa per gatti. Ecco perché tatino sviava le domande su di lei n… -