Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “Stanze Americane. Bressan Marrocco Savelli” in mostra a Mantova -

Nelle università, scrive il New York Times, si sta già pensando a come rendere reali le ... E poi visori per i più grandi, aule immersive per i piccoli della Primaria,in cui le pareti ...Vivevamo in un loft, nell'allora famigerata zona di Bowery a New York, provando di notte in... I Blondie sono stati una delle poche bandche hanno realizzato video promozionali delle ...Fiammeè l'osservatorio di Limes sugli Stati Uniti e sul rapporto tra politica estera e ... Quanti americani sono pronti a morire per la patria L'interrogativo aleggia nelledel potere ...

Mantova: La casa del Mantegna apre le “Stanze americane” - Rete55 Rete55

La Casa del Mantegna a Mantova, sabato 25 marzo, alle 17.30, inaugura la mostra “Stanze americane” a cura di Flaminio Gualdoni. L’esposizione propone 60 lavori e, quale arricchimento dell’itinerario e ...In centro a Firenze nel giorno della festa di San Patrizio con i giovani statunitensi: «In America non possiamo bere fino a 21 anni, qui possiamo farlo e ne approfitto»» ...