"Sta sempre in tv...". Esplode la polemica sull'ex suor Cristina (Di martedì 21 marzo 2023) L'ultima ospitata dell'ex suor Cristina in tv ha scatenato le polemiche sui social network. Nel mirino è finita la sua voglia di visibilità Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) L'ultima ospitata dell'exCristina in tv ha scatenato le polemiche sui social network. Nel mirino è finita la sua voglia di visibilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Questo Governo sta intrappolando il futuro dei nostri giovani e precarizzando sempre di più il lavoro. Un disastro… - ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - DavidPuente : 1/ Noto un interesse sempre maggiore nel filmare le 'borseggiatrici' o presunte tali. Vi spiego perché questa prati… - TWIClNE : sono sempre le più carine del mondo con i konces e sono molto meglio di me perché io? avrei detto vi sta bene like… - Frizz99708218 : @GFVIP_Official Ah ma c’è La Rosa dell’Ikea qua… mandateci lui così almeno non sentiamo cazzate visto che sta sempr… -