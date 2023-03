Squalifiche Serie A | due giornate a D' Ambrosio e una a Paredes Tre stop dopo il derby | le decisione su Mourinho e Lotito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... junews24com : UFFICIALI le squalifiche di #Paredes e #Rabiot ?? - sportli26181512 : #Notizie Rissa in Inter-Juve: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, una a Paredes: Il giudice sportivo della ser… - simocesarei : Lo staff tecnico della Roma è un’estensione diretta di Mourinho. E se dovesse scendere in guerra, probabilmente, il… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Risse e squalifiche, la carriera del legionario Nuno all’ombra di Mourinho - sportli26181512 : Multe, risse e rossi (ma non solo): la carriera del legionario Nuno Santos all’ombra di Josè: Risse e squalifiche,… -

Due giornate a Danilo D'Ambrosio , una a testa per Paredes , Ibanez e Cristante e Marusic . Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, ha deciso la sanzioni per i calciatori protagonisti in Inter - Juventus e Lazio - Roma, entrambe terminate in rissa. Nessun provvedimento per il diverbio tra il tecnico ......di polemiche che stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Adesso bisogna aspettare e vedere come la produzione deciderà di gestire la situazione e se ci saranno altreNon solo in campo, dove sono arrivati tre cartellini rossi nel giro di due partite, ma soprattutto in panchina e negli spogliatoi dove Mourinho, staff e giocatori non si sono risparmiati...

Serie A: 18 squalificati nella 28ª giornata Fantacalcio ®

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Danilo D'Ambrosio dell'Inter e una a Leandro Paredes della Juve, espulsi al termine della gara di ...Da segnalare l’ingresso in diffida di Blin (quarta ammonizione). L’ex Amiens sarà squalificato al prossimo giallo al pari di Strefezza, Colombo e Banda. L’Empoli non avrà calciatori squalificati.