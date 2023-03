Squalifica di Daniele: la sua reazione piccata alle parole di Signorini (Di martedì 21 marzo 2023) La Squalifica di Daniele Dal Moro è stato un argomento di dibattito nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A prendere la parola è stato Alfonso Signorini che ha spiegato ai vipponi il perché è stato fatto uscire. “Nello scherzo fra Daniele e Oriana si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, c’è stata la Squalifica. Non è che ci piaccia Squalificare le persone, soprattutto una persona sensibile come Daniele”. Il conduttore poi, rivolgendosi ad Oriana Marzoli, le ha detto: “Purtroppo la tua reazione non è stata quella di ... Leggi su biccy (Di martedì 21 marzo 2023) LadiDal Moro è stato un argomento di dibattito nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A prendere la parola è stato Alfonsoche ha spiegato ai vipponi il perché è stato fatto uscire. “Nello scherzo frae Oriana si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire.ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, c’è stata la. Non è che ci piacciare le persone, soprattutto una persona sensibile come”. Il conduttore poi, rivolgendosi ad Oriana Marzoli, le ha detto: “Purtroppo la tuanon è stata quella di ...

