Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Spruzzano spray al peperoncino a scuola: studenti e personale scolastico evacuano l’edificio - Va_user_1011100 : RT @Scimmiapelatina: I miei colleghi cagano nel bagno senza finestre dell'ufficio poi spruzzano un litro di spray profumato lasciando la po… - heyjude_90 : RT @Scimmiapelatina: I miei colleghi cagano nel bagno senza finestre dell'ufficio poi spruzzano un litro di spray profumato lasciando la po… - Scimmiapelatina : I miei colleghi cagano nel bagno senza finestre dell'ufficio poi spruzzano un litro di spray profumato lasciando la… -

È tutto un continuo. Ragazzini che rapinano, creano disturbo,al peperoncino . Anche le ultime ore sono state contrassegnate da episodi di criminalità giovanile. "Mio figlio stava aspettando l'autobus in Bra , nei pressi del Liston. È stato ...AGGIORNAMENTO : L'allarme scattato questa mattina ha riguardato il McDonald's di Corso Porta Nuova, dove alcuni ragazzini hanno spruzzato delloal peperoncino , causando difficoltà respiratorie ...Panico questa mattina, 8 febbraio, nella scuola media di via Varese a Pregnana Milanese quando qualcuno ha spruzzato dellourticante sulle scale della scuola: gli studenti sono stati trasferiti in palestra.

Spruzzano spray al peperoncino nel fast food: in quattro si sentono male e scattano i soccorsi Prima Verona

Occhi che lacrimano, starnuti, fastidi respiratori. Sono i principali malori accusati stamattina nella scuola media Quasimodo di via della Giustizia, in zona Greco a Milano. Probabilmente per via di u ...Allegri dà i primi aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa, che è subentrato nella ripresa e s’è fatto male al ginocchio dopo un quarto ...