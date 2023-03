Spray al peperoncino | malori e difficoltà a respirare | evacuata una scuola media di Milano

(Di martedì 21 marzo 2023) Una 12enne è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso: per fortuna non ha riportato gravi conseguenze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Milano, spray al peperoncino alla scuola media Quasimodo - infoitinterno : Spruzzano spray al peperoncino a scuola: studenti e personale scolastico evacuano l’edificio - bizcommunityit : Spray urticante a scuola: evacuati 200 studenti e insegnanti - orizzontescuola : Spruzzano spray al peperoncino a scuola: studenti e personale scolastico evacuano l’edificio - JeanDanton3 : RT @aleinadlela: Cascina, la sindaca leghista sullo spray al peperoncino: 'Torneremo a distribuirlo gratis alle donn… -

...la partita tra Juventus e Real Madrid - fu 'l'azione scellerata di una banda di criminali' (un gruppo di giovani già condannati in via definitiva) che a scopo di rapina sparseroal. ...Si pensa che tutto sia stato causato dall' uso di unoalda parte di uno studente. Come riporta MilanoToday dopo i necessari accertamenti intorno alle 11:30 di oggi i Vigili hanno ...Occhi che lacrimano, starnuti, fastidi respiratori. Sono i principali malori accusati stamattina nella scuola media Quasimodo di via della Giustizia, in zona Greco a Milano. Probabilmente per via di ...

Spray urticante a scuola: evacuati 200 studenti e insegnanti MilanoToday.it

Il sospetto è che si sia trattato della "bravata" di qualcuno che ha utilizzato una bomboletta spray al peperoncino all'interno dell'edificio scolastico: di sicuro, in attesa che vengano chiarite le ...La conferma della condanna a 18 mesi di reclusione di Chiara Appendino è stata chiesta dalla Procura generale al processo d'Appello, in corso a Torino, per i fatti di Piazza San Carlo. La parlamentare ...