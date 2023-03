Sportello di ascolto per genitori e adolescenti. «Mio figlio mi ha escluso dalla sua vita» (Di martedì 21 marzo 2023) Buongiorno, mi chiamo Maria, ho un figlio di 21 anni, studente brillante di economia e bravo nello sport. Sono separata da parecchi anni e ho sempre fatto da padre e da madre con tutti i miei difetti e limiti, poiché il padre è sempre stato poco presente. L’estate scorsa il ragazzo ha cominciato ad avere atteggiamenti diversi dal solito, anche se preciso che mio figlio ha sempre avuto un carattere forte, determinato. Leggi anche › Sportello di ascolto per genitori e adolescenti: «Non vuole studiare né lavorare» › Sportello di Coaching per genitori e adolescenti: «Mio figlio non ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Buongiorno, mi chiamo Maria, ho undi 21 anni, studente brillante di economia e bravo nello sport. Sono separata da parecchi anni e ho sempre fatto da padre e da madre con tutti i miei difetti e limiti, poiché il padre è sempre stato poco presente. L’estate scorsa il ragazzo ha cominciato ad avere atteggiamenti diversi dal solito, anche se preciso che mioha sempre avuto un carattere forte, determinato. Leggi anche ›diper: «Non vuole studiare né lavorare» ›di Coaching per: «Mionon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KerolineCimei : sportellò di ascolto per tutti?? #sportellodiascolto #aiuto #helptohelp #maisoli #iocisono - TestiFra : Abbiamo uno sportello di ascolto, un mediatore dei conflitti per 3 giorni la settimana. Tuttavia non è sufficiente… - DanySantini78 : #Prato #Toscana “Tipster Point”: lo sportello di supporto e ascolto sul gioco d’azzardo patologico - wltv6 : Siracusa 20.3.2023 - “E’ apprezzabile l’interessamento sul fenomeno delle droghe, ed in particolare sull’uso di stu… - wltv6 : Siracusa 20.3.2023 - “E’ apprezzabile l’interessamento sul fenomeno delle droghe, ed in particolare sull’uso di stu… -