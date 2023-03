Sport in tv oggi, martedì 21 marzo: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 21 marzo 2023) Lo Sport in tv di oggi, martedì 21 marzo: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi Sportivi del giorno. Prosegue il Mondiale di curling femminile già dalle 9 di mattina in diretta su EuroSport, il tennis fa tappa a Miami con il primo turno di Wta, mentre per il basket prosegue l’Eurolega con la sfida tra Fenerbahce e Milano. Per il calcio spazio alla Champions League femminile. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Loin tv di21: ecco il, glie la copertura televisiva digliivi del giorno. Prosegue il Mondiale di curling femminile già dalle 9 di mattina in diretta su Euro, il tennis fa tappa a Miami con il primo turno di Wta, mentre per il basket prosegue l’Eurolega con la sfida tra Fenerbahce e Milano. Per il calcio spazio alla Champions League femminile. Di seguito ilcompleto e dettagliato con glied i canali digliFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiorentina_it : Buongiorno dalla redazione di @fiorentina_it con la #primapagina dei #quotidiani in #edicola oggi - serieB123 : Edi Orioli, che fine ha fatto oggi: «Vinto la Parigi-Dakar per quattro volte. Ora faccio l’imprenditore»… - Maramaldo59 : RT @leodiby: Buongiorno e buon martedi a tutti, le prime pagine dei giornali di oggi 21 marzo 2023. Tuttosport - 'Anche Rocchi smonta l'I… - Pagliarafabio : RT @FSportcity: Sarà una edizione davvero speciale quella dello #sportcityday2023. Tanti territori uniti per lanciare un messaggio alla nos… - OA_Sport : Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling femminile 2023: orari, programma, tv, streaming - -