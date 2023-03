Sport in TV oggi martedì 21 marzo | il programma completo

(Di martedì 21 marzo 2023) Giornata ricca diin tv quella di: dal curling femminile con in campo con Italia in campo contro Danimarca e Scozia per rimanere in ballo nella competizione. Poi basket con Eurolega e Volley, ma anche il WTA 1000 di Miami con la Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paoli in scena. Ma da non ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emamakka : RT @FrancoScarsell2: Dieci anni fa ci lasciava una delle figure sportive più amate del nostro Paese, Pietro Mennea. L’atleta, soprannominat… - zazoomblog : Sport in tv oggi (martedì 21 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - #Sport #(martedì… - INGFiore2 : - FrancoScarsell2 : Dieci anni fa ci lasciava una delle figure sportive più amate del nostro Paese, Pietro Mennea. L’atleta, soprannomi… - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi -

Non è il caso di recitare la parte dei moralisti o, peggio ancora, delle verginelle chescoprono scandalizzate la dirompente polarizzazione che ha invaso il Paese (non solo il calcio) e non ...Martina Navratilova ha sconfitto il tumore . Lo ha fatto sapere la stessa ex campionessa di tennis durante un'intervista con Piers Morgan, su TalkTv , che andrà in onda. Navratilova aveva un cancro alla gola e al seno, come le era stato diagnosticato nel mese di gennaio: "Per quanto ne sanno i medici, sono senza cancro" le bellissime parole dette al conduttore. ...pomeriggio a Roma, infatti, a Palazzo Chigi è convocata la riunione della cabina di Regia che ...alla fine del vertice di Venezia un mese fa il vicepremier Matteo Salvini e il ministro dello,...

Lite post derby: oggi decide il Giudice sportivo, nessuna indagine della Procura La Gazzetta dello Sport

Il Corriere dello Sport, nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, spiega l'exploit dei viola a marzo tramite tre fattori: l'accensione di tre giocatori come Arthur Cabral, Dodò ...Oggi martedì 21 marzo si giocano Italia-Danimarca (ore 09.00) e Italia-Scozia (ore 19.00), due match validi per i Mondiali 2023 di curling femminile. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) prosegue la ras ...