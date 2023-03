Spoiler: prendere due tailleur diversi e scambiare blazer e pantaloni non funziona (quasi) mai... (Di martedì 21 marzo 2023) Per fare a pezzi la tradizione, è necessaria una certa maestria. A partire dall’outfit: protagonista del momento, il tailleur donna elegante. Un capo che ne nasconde due, che sarebbe davvero un peccato sfruttare solo insieme. Come fare per trarre tutto il meglio dall’investimento di stagione? Basta conoscere i giusti trucchi di styling per sfruttare il completo al massimo: ecco come abbinare giacca o pantalone singolarmente con altri must-have che tutte abbiamo già nell’armadio. 5 look per spezzare il tailleur PE23 guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Per fare a pezzi la tradizione, è necessaria una certa maestria. A partire dall’outfit: protagonista del momento, ildonna elegante. Un capo che ne nasconde due, che sarebbe davvero un peccato sfruttare solo insieme. Come fare per trarre tutto il meglio dall’investimento di stagione? Basta conoscere i giusti trucchi di styling per sfruttare il completo al massimo: ecco come abbinare giacca o pantalone singolarmente con altri must-have che tutte abbiamo già nell’armadio. 5 look per spezzare ilPE23 guarda le foto Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PIPERVANTE : sembra una canzone sensuale seducente forse è vero quello spoiler che hanno detto di jimmy fallon… forse è davvero… - TE3NAG3D1RTBAG : @FtsLouist “se riesce a prendere i biglietti pure per *posto x* tiro giù tutte le madonne” “inizia a tirarle giù a… - Cocchina6202055 : “Ha dato una possibilità a Martina figurati se non la darà a te” Spoiler: no. Il Veneto sa bene che Oriana non è M… - ocramed94 : @xMarkness__ Certo che no, ma cambiare ora sarebbe solo deleterio e spoiler: potresti prendere solo tecnici con un… - owlthelight : (Forse spoiler ma neanche tanto visto che non ricordo) cioè scusate loro dovevano prendere alina per fare soldi giu… -