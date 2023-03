Spider-Man | No Way Home | Willem Dafoe infastidito dal ringiovanimento in CGI | Non sembro poi così vecchio

(Di martedì 21 marzo 2023)tornerebbe volentieri nei panni del Green Goblin, ma non gli è andata giù la scelta di ringiovanire il suo personaggio in-Man: No Way. Uno dei più grandi eventi cinematografici del 2021,-Man: No Way, ha riunito le più grandi star della saga di-Man in un unico film. E tra i tanti personaggi che hanno fatto ritorno dai titoli passati della saga di-Man c'era anche il villain Green Goblin, interpretato da. L'attore, che si è detto disponibile a interpretare il celebre villain anche in futuro, si è però lamentato delin CGI a lui riservato, sostenendo di non sembrare tanto piùrispetto al passato. ...

Willem Dafoe ha ammesso di essere disposto a rivestire i panni di Green Goblin in un film didopo esser tornato in: No Way Home . Durante un'intervista con Inverse per la promozione del nuovo thriller Inside , l'attore ha detto che non gli dispiacerebbe tornare a

Willem Dafoe torna nel ruolo di Green Goblin in Spider-Man la Repubblica

Willem Dafoe tornerebbe volentieri nei panni del Green Goblin, ma non gli è andata giù la scelta di ringiovanire il suo personaggio in Spider-Man: No Way Home.