Spettacoli | laboratori e letture | tutti gli eventi della Settimana del Teatro Ragazzi

"Il Teatro Ragazzi: uno scrigno d'arte, educazione, cultura per tutti i territori", organizzata da Confcooperative Bergamo, in collaborazione con Confcooperative Cultura Turismo Sport, e le cooperative Pandemonium Teatro, Il Teatro Prova, Erbamil, oltre a Csa Coesi, ha avuto inizio domenica 19 marzo e proseguirà nei prossimi giorni, per concludersi lunedì con il primo "Seminario nazionale dedicato alla riscoperta del valore culturale e sociale del Teatro Ragazzi". Ecco, di seguito, il programma completo dell'iniziativa. Domenica 19 marzo 2023 – Ore 15.30 Peter Pan Teatro San Filippo Neri, via Vittoria 12, Nembro (BG) A cura di: Il Teatro

