Spese del dentista: arrivano detrazione e cure gratuite, come avere gli aiuti subito (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco come funziona l'aiuto sulla forte spesa del dentista. Importante sfruttare queste agevolazioni, specie se si hanno figli. Il dentista è una spesa impegnativa per le famiglie, soprattutto quelle con più figli. Sostegni economici per una spesa di tale rilevanza purtroppo non ce ne sono stati per molto tempo. Ma le cose stanno cambiando. aiuti statali sulle Spese dentistiche – ilovetrading.itI vari Governi che si sono susseguiti in questi anni hanno messo in campo bonus per aiutare le famiglie. Oggi per le famiglie con i figli il più importante è l'Assegno unico. Ma ci sono anche sconti e agevolazioni e gli sconti previsti dallo Stato dal punto di vista delle cure dentistiche nel 2023. Sconti ed agevolazioni differenziate Parliamo di aiuti che vanno da 150 a 1000 ...

