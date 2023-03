Spara al petto e uccide un 19enne, fermato a Napoli il sospetto killer (Di martedì 21 marzo 2023) . Un omicidio dalle note simili a Mare Fuori, eppure siamo nella realtà. Un ragazzo di 19 anni, per un’azione vicina alle regolazioni dei conti camorriste, ha perso la vita agli chalet di Mergellina. Sarebbe morto così il giovane Francesco Pio Maimone, Sparato al petto per futili motivi. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato coinvolto in un litigio per uno sguardo di troppo verso un suo coetaneo. Spara al petto a un ragazzo e lo uccide a Napoli Sarebbe stato individuato il killer di Francesco Pio Maimone, in una personalità che sembra sia stato più il suo sicario, in quanto non partecipò alla rissa scaturita a Mergellina. Piuttosto, inviato da chi litigò con Francesco per ucciderlo. Si tratterebbe di un ragazzo proveniente dal quartiere di Barra, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . Un omicidio dalle note simili a Mare Fuori, eppure siamo nella realtà. Un ragazzo di 19 anni, per un’azione vicina alle regolazioni dei conti camorriste, ha perso la vita agli chalet di Mergellina. Sarebbe morto così il giovane Francesco Pio Maimone,to alper futili motivi. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato coinvolto in un litigio per uno sguardo di troppo verso un suo coetaneo.ala un ragazzo e loSarebbe stato individuato ildi Francesco Pio Maimone, in una personalità che sembra sia stato più il suo sicario, in quanto non partecipò alla rissa scaturita a Mergellina. Piuttosto, inviato da chi litigò con Francesco perrlo. Si tratterebbe di un ragazzo proveniente dal quartiere di Barra, che ...

