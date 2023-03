Spalletti resta al Napoli o va via? De Laurentiis ha un’idea

(Di martedì 21 marzo 2023) Quale sarà il futuro di Lucianoalanche dopo la stagione straordinaria o andrà? La situazione contrattuale del tecnico di Certaldo è nota a tutti e a fine campionato andrà presa una decisione importante. Il merito della grandissima annata degli azzurri è certamente dei calciatori ma è anche, e forse soprattutto, dell’allenatore. Ha saputo dare alla squadra un nuovo modo di scendere in campo, la mentalità giusta per vincere anche nei momenti complicati e soprattutto per tenere sempre lo stesso ritmo. AllenamentoFuturo: incontro con Dea fine stagione Nel contratto dicon ilc’è un’opzione di rinnovo unilaterale, a favore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... El_Pereta : RT @Rnaples7: A questo campionato meraviglioso mi resta solo una cosa da chiedere a Spalletti e alla squadra. Fate segnare Mario Rui. Fateg… - CarmiRea : RT @Rnaples7: A questo campionato meraviglioso mi resta solo una cosa da chiedere a Spalletti e alla squadra. Fate segnare Mario Rui. Fateg… - Andrea842631710 : @Andrea1994___ Gli acquisti di Kvara e Kim a questo punto lo superano…ma resta una delle Masterclass più grandi di… - domenico_damore : RT @Rnaples7: A questo campionato meraviglioso mi resta solo una cosa da chiedere a Spalletti e alla squadra. Fate segnare Mario Rui. Fateg… - Kekka99177122 : RT @Rnaples7: A questo campionato meraviglioso mi resta solo una cosa da chiedere a Spalletti e alla squadra. Fate segnare Mario Rui. Fateg… -

È una squadra checostantemente incollata alle partite: il derby di domenica, giocato per larga parte in 10, sarebbe finito 0 - 0 senza la doppia invenzione di Anderson e Zaccagni. Se arriva ...L'ho detto anche a: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba ... È una squadra checostantemente incollata alle partite: il derby di domenica, giocato per larga ...... pur essendo completamente diverso rispetto al passato,una squadra che ama tenere il pallone tra i piedi. Che sfrutta lo strumento del possesso per gestire la partita.ha creato un ...

Spalletti resta al Napoli o va via De Laurentiis ha un'idea Spazio Napoli

Il direttore sportivo Walter Sabatini è una delle più grandi ed iconiche figure che i calcio italiano abbia mai avuto. Nonostante la sua attuale assenza dal palcoscenico italiano, l’ex Direttore Sport ...Il tecnico del Napoli è stato accostato ad un clamoroso scenario di mercato che lo vede coinvolto dalla prossima stagione, tutti i dettagli ...