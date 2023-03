Sony, i nuovi visori per una realtà virtuale sempre più “vera” (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I nuovi visori per la realtà virtuale sono stati lanciati sul mercato italiano il 22 febbraio con grande successo. Il visore è un passo avanti rispetto a quello che già lanciammo nel 2016, abbiamo recepito tutte le innovazioni tecnologiche compatibili con il nuovo visore, che è ovviamente plug and play con la PS5. Abbiamo semplificato la modalità d'uso, con un singolo cavo che appena inserito in console permette di videogiocare in realtà virtuale”. In un'intervista all'Italpress, Marco Saletta, Western&Southern Europe General Manager di Sony Interactive Entertainment, ha presentato le novità principali del nuovo visore per la realtà virtuale lanciato sul mercato italiano del gaming dall'azienda da alcune ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Iper lasono stati lanciati sul mercato italiano il 22 febbraio con grande successo. Il visore è un passo avanti rispetto a quello che già lanciammo nel 2016, abbiamo recepito tutte le innovazioni tecnologiche compatibili con il nuovo visore, che è ovviamente plug and play con la PS5. Abbiamo semplificato la modalità d'uso, con un singolo cavo che appena inserito in console permette di videogiocare in”. In un'intervista all'Italpress, Marco Saletta, Western&Southern Europe General Manager diInteractive Entertainment, ha presentato le novità principali del nuovo visore per lalanciato sul mercato italiano del gaming dall'azienda da alcune ...

